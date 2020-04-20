Гран-при Азербайджана «Формулы-1» может не состояться в 2020 году. Как сообщает Sputnik со ссылкой на Forbes, такую вероятность не исключил исполнительный директор операционной компании Baku City Circuit Ариф Рагимов.

Гран-при Азербайджана «Формулы-1» должно было состояться в Баку 5-7 июня, но было перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В общей сложности перенесено девять этапов «королевских гонок», а гонки в Австралии и Монако были вовсе отменены.

Исполнительный директор BCC Ариф Рагимов отметил, что до сих пор неизвестно, пройдет ли пятая по счету гонка «Формулы-1» в Баку.

«В нашем случае все еще неясно, сможем ли мы принять у себя мероприятие. Нашей команде понадобится как минимум 10-12 недель, чтобы подготовиться к гонке, которая должна пройти до того, как погода станет неприятной (середина октября)», — сказал Рагимов.

Азербайджан оказался в более выгодной ситуации в сравнении со многими другими организаторами гонок, так как в стране зафиксировано сравнительно небольшое число больных коронавирусом. Тем не менее, этот фактор еще не позволяет утверждать, что гонка в Баку обязательно состоится.

Как считает Рагимов, необходимо не только определиться с датой проведения бакинского этапа, но и не менее важно, чтобы остальные страны открыли свои границы. В частности, если в таких странах, как Великобритания, Швейцария и Италия пандемия коронавируса будет находиться в активной фазе, то будет существовать опасность заражения персонала.

Исполнительный директор BCC также отметил, что после завершения карантина у болельщиков может появиться всплеск интереса к гонкам «Формулы-1».

«Выйдя из карантина, мы действительно можем увидеть внезапный общий рост в сфере развлечений. Вы можете представить, как это может быть применимо ко всем людям, которые месяцами сидели дома. К тому же в календаре «Формулы-1″ будет меньше гонок, а это значит, что фанаты могут захотеть отправиться на ближайшую гонку, если их собственная гонка будет отменена», — сказал Рагимов.

В то же время, он считает, что может быть и обратный эффект, вызванный тем же коронавирусом.

«Возможен социальный афтершок, когда люди будут избегать публичных собраний даже после того, как мы, надеемся, победим вирус COVID-19. Кроме того, ожидаемый экономический спад означает сокращение расходов домохозяйств на сферу развлечений», — подчеркнул Рагимов.

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