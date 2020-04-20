20 апреля президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев и президент Хасан Роухани поздравили друг друга с наступлением месяца Рамазан и просили передать нашим народам самые добрые пожелания.
Главы государств подчеркнули успешное развитие двусторонних дружественных и братских отношений, выразили уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.
В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов, связанных с мерами, принимаемыми в наших странах в области борьбы с пандемией коронавируса, и предстоящей работой. В то же время было выражено удовлетворение сотрудничеством между нашими странами в транзитно-транспортной сфере в период коронавируса, а также продолжением грузоперевозок, в том числе перевозок по Международному транспортному коридору «Север-Юг», проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества в данных направлениях.
Хасан Роухани добавил, что Тегеран готов предоставить Баку медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом.
«Мы готовы в случае необходимости предоставить дружественному Азербайджану необходимое для борьбы с коронавирусом оборудование», — заявил Роухани, следует из опубликованного на его сайте сообщения о состоявшемся разговоре.
В свою очередь Алиев приветствовал предложение воспользоваться опытом Ирана в противодействии коронавирусу.
Президенты также коснулись и другой темы — строительства участка дороги Астара-Решт, которая является частью транспортного коридора Север-Юг, призванного соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.
По словам президента Азербайджана, несмотря на проблемы, вызванные коронавирусом, стороны рассматривают вопрос об открытии этого участка дороги в формате видеоконференции.