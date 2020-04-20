Совет казиев Управления Мусульман Кавказа (УМК) издал фетву в связи с началом месяца Рамазан.

Как сообщили в УМК, в фетве говорится, что в этом году первый день месяца Рамазан приходится на 25 апреля 2020-го года по григорианскому летоисчислению.

В связи с началом Рамазана совет казиев Управления Мусульман Кавказа заявляет следующее:

«В этом году мы отмечаем наступление Рамазана в условиях опасности вируса, быстро распространяющегося по всему миру.

В такое сложное время мы, религиозные деятели, выражаем нашу поддержку мерам, принимаемым в нашем государстве по защите жизни человека, призываем граждан неукоснительно соблюдать требования существующего особого карантинного режима, рекомендации врачей. В соответствии с требованиями особого карантинного режима, мы приняли решение о временном приостановлении богослужений в мечетях и местах поклонения.

В период особого карантинного режима не рекомендуем проводить не имеющие особую важность религиозные обряды (эхсан, мевлюд и др.), основанные на наших обычаях и традициях.

Поминки в период карантина должны проводиться в ограниченных рамках при условии соблюдения правил шариата. Мы также призываем открывать ифтар в каждом доме только с участием членов семьи. Доводим до сведения, что все эти рекомендации в настоящее время носят временный характер.

Как и каждый год, УМК и в этом году составило специальный календарь ежедневных молитв, где указаны времена имсака и ифтара этого благословенного месяца. Иншаллах, праздник Ид-аль-Фитр Рамазан придется на 24 мая, в зависимости от появления месяца на горизонте. Исходя из решения правительства Азербайджана о продлении в этом году особого карантинного режима в стране, будет предоставлена дополнительная информация о праздничной молитве».

Minval.az