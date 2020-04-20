Полной отмены карантина в Азербайджане не будет. Несмотря на то, что в «эпидемической статистике» есть позитивная динамика, специалисты уверены: отменять ограничения еще рано. Но уже разрабатывается план действий, как карантинные ограничения будут постепенно отменяться. «Выходят из карантина», пусть мелкими шажками и тоже постепенно, и многие страны Европы. А политики, эксперты и футурологи продолжают строить планы, как будет выглядеть мир после COVID-19. Где нынешняя пандемия, по всей видимости, подтолкнет не только медицинские, но и политические перемены.

Это, конечно, хороший повод вспомнить, как один из персонажей «Волн Черного моря» Валентина Катаева говорил: «У вас поразительная способность с любой темы непременно съезжать на политику. Неужели нельзя поговорить о чем-нибудь другом, без политики?» — и получал ожидаемый, в общем-то, ответ: «Ах, Василий Петрович, как вы до сих пор не поняли, что в нашей жизни все – политика! Государство – политика! Церковь – политика! Школа политика! Толстой – политика!» После чего философски добавить, что сегодня к этому списку вполне можно добавить и коронавирус, который еще и оказался серьезной проверкой на прочность для многих политических институтов и международных организаций.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проходившем по видеосвязи заседании Тюркского совета, напомним, отметил: «Мы стали свидетелями того, как с первых дней пандемии некоторые страны и международные организации растерялись перед коронавирусом и замкнулись в себе. В нынешних условиях, когда пандемия охватила весь мир, планета нуждается в солидарности и сотрудничестве».

Глава Азербайджана Евросоюз «по имени» не назвал. Но вот уже Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, на том же саммите назвал экономическую ситуацию в Европе «очень неоднозначной» и отметил: «Европейские государства на экономические проблемы сейчас реагируют таким образом, что берут огромные кредиты. После кризиса задолженность государств будет намного более высокой».

Сегодня то, что самый сильный «имиджевый удар» пандемия COVID-19 нанесла по Евросоюзу — уже официально признанный факт. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально принесла извинения Италии — за то, что в критический момент эпидемии COVID-19 эта страна помощи от объединенной Европы не дождалась.

На неофициальном же уровне ЕС обвиняют во всем — в том, что страны слишком поздно отреагировали на пандемию и в том, что эта реакция была слишком разрозненной, в том, что карантин ввели слишком поздно, что он оказался слишком болезненным для экономики, и самое главное, что евроинституты оказались не на высоте. И в результате уже президент Франции Эммануэль Макрон предупреждает о возможном крахе ЕС как «политического проекта», если блок не поддержит пострадавшие экономики, такие как Италия, и не поможет им оправиться от пандемии коронавируса. А это уже солидная информация к размышлению и для Азербайджана. Особенно на фоне «европредложения» создать с Евросоюзом общее экономическое пространство без реальных «контуров» и возможностей влиять на процесс принятия решения в странах ЕС.

Строго говоря, отношение к наднациональным институтам в Баку всегда было прохладным. Но теперь для «евроскепсиса» появились новые основания.

Можно, конечно, углубиться в детали и подробно рассказывать, что Франция предлагает создать общий фонд, выпустить долговые обязательства и оказывать помощь странам в соответствии с их потребностями, а не «размерами» экономики, что Германия и Нидерланды выступают против этой идеи и не хотят брать на себя чужие долги и т.д. Но вряд ли Макрона в очередной раз подводит любовь к громким фразам. ЕС действительно находится в глубоком кризисе, который лишь отчасти объясняется коронавирусом как таковым.

Здесь, наверное, нелишне вспомнить нашумевшую историю, которая уже не раз излагалась в прессе. В мае-июне 2011 года в разных странах ЕС врачи отметили серию заболеваний кишечной инфекцией со смертельным исходом. Вспышка заболевания началась в Германии, где от этой инфекции погибли 27 человек. Вначале виновными были объявлены огурцы из Испании. Их тут же изъяли из продажи. Фермеры Испании, которая только начала выбираться из кризиса 2008 года, несли огромные убытки и требовали, чтобы Европа им все компенсировала. Депутат Европарламента от Испании Франсиско Соса-Вагнер размахивал на трибуне огурцом, защищая интересы своей страны и честь своих фермеров. А тем временем таинственная бактерия обнаружилась в рассаде свеклы, выращиваемой в одной из нидерландских ферм. Эта рассада доставлялась в Германию и Бельгию. Власти приостановили продажу свеклы местного производителя. Затем бактерия нашлась в авокадо, под подозрением оказались ростки сои…

Конечно, по своим масштабам тот «кишечно-огуречный скандал» с несколькими десятками погибших на полумиллиардную Европу не шел ни в какое сравнение с коронавирусом. Но уже он выявил многие нынешние проблемы — пусть и в «демо-версии». Хваленая европейская медицина не могла внятно ответить на вопрос, чем заболели и от чего умирают люди. А европейские институты оказались не в состоянии определить, кто должен нести ответственность и компенсировать убытки тем же испанским фермерам, которые оказались ни при чем. Но об этом «тревожном звоночке» просто забыли — как были уверены, до лучших времен. Только вот времена оказались далеко не лучшими. И дело не в коронавирусе как таковом.

Евросоюз задумывался как торжество прекрасной идеи, воплощенная мечта о единой Европе без разделительных линий, границ и барьеров. Только вот на деле оказался чудовищно «забюрокраченной» организацией. В «тучные» годы, на фоне общего благополучия, эта самая евробюрократия активно плодила разного рода «департаменты» и «комиссариаты», осваивала общий бюджет, строила офисные комплексы и стремилась регламентировать все, от кривизны огурцов до толщины бананов. Европы в жизни отдельно взятого европейца было много, а то и очень много, и не всегда со знаком «плюс». Но, как оказалось, эта самая евробюрократия забыла регламентировать сущую малость — то самое количество «инфекционных» коек, «мельтцеровских боксов» и т.д. на десять тысяч населения. Не учла, что, кроме «евростандартов» по части бананов и огурцов нужен еще и общий «протокол реагирования» на эпидемии, которые внешние «шенгенские» барьеры, увы и аз, не сдержат. И самое главное, как только речь шла о реальном кризисе, неважно, инфекционном, миграционном или финансовом, тут же улепетывала в кусты и советовала «затронутым» странам выбираться самим. Как и все их коллеги, бюрократы с приставкой «евро» более всего боялись брать на себя ответственность и принимать хоть какое-то решение.

Возможно, по законам жанра, здесь должны следовать прогнозы, какую реформу должны провести евроинституты, какая «система реагирования» должна быть создана и т.д. Но куда важнее другой вопрос: выживет ли вообще ЕС в своем нынешнем «наднациональном» виде? Или же в «посткоронавирусной» Европе начнется процесс возвращения к национальным государствам? Сегодня эти проблемы евроинститутов проявляются не только и не столько на фоне коронавируса. Они дали о себе знать после «брексита» — выхода Великобритании из ЕС. Что, кроме всего прочего, создало еще и опасный прецедент. Так что вряд ли Макрон сгущает краски, пугая традиционную элиту приходом к власти «популистов». Другой вопрос, что «евроскепсис» сегодня становится требованием дня. И не только в Азербайджане.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az