В связи с продлением в республике особого карантинного режима вновь отложены игры национальных лиг, ранее прекращенные в связи с угрозой пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Возобновление матчей лиг состоится не ранее 4 мая. Напомним, карантин в Азербайджане продлен до этой даты.

В частности, отложены встречи в чемпионатах для младших возрастных групп U-9, U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16 и Молодежной лиги U-17. Также отсрочка сделана и для Высшей лиги среди девушек в категориях U-11, U-13, U-16, «Кубка школы Кока-Колы», турнира Региональной лиги.

Minval.az