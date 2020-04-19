Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.

Согласно сообщению Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами будет туман, умеренный северный ветер днем перейдет в умеренный южный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-12, днем 18-23 градусов тепла, в Баку ночью будет 10-12, днем 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 45-50%.

В горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки, местами прогнозируется туман.

Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 12-17 градусов тепла.

Minval.az