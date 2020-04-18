На официальной странице первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещено поздравление, адресованное азербайджанской христианской общине, отмечающей священный праздник Пасхи.

В публикации первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:

«Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Пасхи! В этот светлый день читаются молитвы во имя здоровья, счастливого будущего наших граждан, благополучия в нашей стране. Присоединяясь ко всем этим молитвам и пожеланиям, хочу выразить уверенность в том, что благодаря солидарности, решимости и воле нашего народа мы успешно преодолеем все трудности, с которыми сегодня столкнулись! Прошу Всевышнего ниспослать каждому из вас крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье».

Minval.az