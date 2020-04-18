На официальной странице первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещено поздравление, адресованное азербайджанской христианской общине, отмечающей священный праздник Пасхи.
В публикации первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:
«Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Пасхи! В этот светлый день читаются молитвы во имя здоровья, счастливого будущего наших граждан, благополучия в нашей стране. Присоединяясь ко всем этим молитвам и пожеланиям, хочу выразить уверенность в том, что благодаря солидарности, решимости и воле нашего народа мы успешно преодолеем все трудности, с которыми сегодня столкнулись! Прошу Всевышнего ниспослать каждому из вас крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье».
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Azərbaycanın bütün xristian icmasını müqəddəs Pasxa bayramı münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Bu əziz gündə vətəndaşlarımızın sağlamlığı, xoşbəxt gələcəyi, ölkəmizin əmin-amanlığı naminə dualar edilir. Bütün bu dua və diləklərə qoşularaq əmin olduğumu bildirirəm ki, biz bu gün üzləşdiyimiz çətinliklərin öhdəsindən xalqımızın həmrəyliyi, əzmi və iradəsi sayəsində uğurla gələcəyik! Uca Tanrıdan hər birinizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür və xoşbəxtlik arzulayıram! ⠀ Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Пасхи! В этот светлый день читаются молитвы во имя здоровья, счастливого будущего наших граждан, благополучия в нашей стране. Присоединяясь ко всем этим молитвам и пожеланиям, хочу выразить уверенность в том, что благодаря солидарности, решимости и воле нашего народа мы успешно преодолеем все трудности, с которыми сегодня столкнулись! Прошу Всевышнего ниспослать каждому из вас крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье.