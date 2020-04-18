Молдова не признает «выборы», проведенные в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Молдовы.

«Республика Молдова вновь повторяет, что не признает «президентские выборы», проведенные в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, в том числе и результаты недавно проведенного второго тура этих «выборов».

Республика Молдова поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, вновь подтверждает свою готовность к продолжению поддержки усилий, направленных на урегулирование нагорно-карабахского конфликта мирным путем и в рамках норм и принципов международного права», — говорится в заявлении.

Minval.az