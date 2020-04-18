19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами туман, юго-западный ветер днем сменится на умеренный северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем 16-19 тепла, в Баку ночью 9-12, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность — ночью 70-80%, днем 45-50%.

Завтра в районах Азербайджана ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди. Временами туман, западный ветер усилится.

Температура воздуха составит ночью 7-11, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az