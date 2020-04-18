Специальный карантинный режим в Азербайджане из-за COVID-19 продлен до 4 мая, сообщает оперативный штаб.

«Анализ текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджан, а также необходимость защиты здоровья граждан, снижения числа зараженных коронавирусом, делают целесообразным продление специального карантинного режима, действующего с 20 апреля. С учетом этого, принято решение продлить карантинный режим до 4 мая (00:00)», — сообщает штаб.

До 4 мая также сохранится запрет на работу всех учебных заведений.

При этом штаб отмечает, что подготовлен поэтапный план выхода из карантина, который будет представлен общественности на следующей неделе.

В зависимости от ситуации в период специального карантинного режима возможно смягчение ограничений для отдельных сфер.

В тоже время при необходимости специальный карантинный режим может быть ужесточен.

Minval.az