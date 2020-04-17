Член Исполкома АФФА Казбек Туаев прокомментировал изданию «Азериспорт» сложившуюся ситуацию в связи с пандемией коронавируса в мире.

«Ситуация удручающая не только для нашего футбола, но и всей страны. Но, как я вижу, мы достойно держим удар. Уверен, Азербайджан справится с этой напастью. Мы сможем побороть этот вирус. Надеюсь, уже в скором времени вернемся к привычной жизни, и страна с минимальным ущербом преодолеет трудности. Что касается футбола, то, несмотря на такой долгий простой, азербайджанский футбол выберется из этой ситуации. Наши большие победы на международной арене еще впереди, ведь по большому счету мы еще не сказали своего веского слова», — заявил Туаев.

Minval.az