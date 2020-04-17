Третья неделя самоизоляции многим дается нелегко. Особенно страдают в данной ситуации спортсмены, так как их активный образ жизни кардинально изменился. Полноценных тренировок нет, отменены все чемпионаты. Но в равных условиях оказались все: и простые люди, и чемпионы. Экс-полузащитник сборной России, футболист Александр Самедов в интервью порталу «Москва-Баку» дал оценку готовности Азербайджана противостоять новому вирусу.

В частности, Самедов заявил:

-Я знаю, что в Азербайджане предприняты все меры, чтобы максимально противостоять распространению вируса в стране. Все закрыто, все контролируется, оказывается помощь. С ситуацией Азербайджан справляется, как и другие страны во всем мире — дружно и сплоченно. Хочу пожелать азербайджанцам, несмотря на всю сложность ситуации, ценить этот момент. И, конечно, в эти нелегкие времена желаю набраться большого терпения и находиться дома. Всем добра и здоровья!

Minval.az