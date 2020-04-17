Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) подтвердила УЕФА свою готовность к проведению 4 игр Евро-2020 на Бакинском олимпийском стадионе в 2021 году.

Об этом говорится в заявлении АФФА.

Сообщается, что дополнительные документы будут отправлены до 30 апреля.

Отметим, столица Азербайджана стала шестым городом, который дал свое подтверждение. Ранее об этом УЕФА сообщили официально Бухарест, Дублин, Копенгаген, Лондон и Мюнхен.

Оставшиеся шесть принимающих городов (Амстердам, Бильбао, Будапешт, Глазго, Санкт-Петербург и Рим) должны определиться до конца апреля.

АПА напоминает, что ЕВРО-2020 был перенесен с нынешнего года и пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В Баку пройдут три матча групповой стадии и одна игра четвертьфинала. В бакинских матчах группы А выступят сборные Турции, Швейцарии и Уэльса.

Minval.az