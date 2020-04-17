ГТК распространил информацию в связи с легковыми автомобилями с истекшим сроком временного ввоза.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, учитывая, что существующая пандемия создает форс-мажорную ситуацию, необходимо, чтобы легковые транспортные средства, зарегистрированные на территории иностранных государствах и срок временного ввоза которых истекает в период особого карантинного режима, не использовались внутри страны и при невозможности содержания этих транспортных средств под таможенным контролем содержались на территории проживания их владельцев.

«В то же время мы отмечаем, что после окончания карантинного режима легковые автомобили, находящиеся на постоянной регистрации в иностранных государствах и срок временного ввоза которых истек, должны покинуть территорию страны. В связи с этим будет предоставлена дополнительная информация о мерах, которые будут приняты с учетом карантинного режима», — говорится в сообщении ГТК.

Minval.az