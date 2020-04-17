17 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.

Об этом передает пресс-служба главы государства.

Minval.az