17 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.
Об этом передает пресс-служба главы государства.
17 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.
Об этом передает пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/04/17 16:27
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
42
«Единственное правильное решение — продлить карантинный режим»
Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, экипажи боевых машин пехоты (БМП) совершенствуют боевые
Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции г.Баку прокомментировало распространенную в соцсетях информацию о парне, который распивал пиво,
Группа азербайджанских ученых — генеральный директор Парка высоких технологий НАНА, академик Али Аббасов, директор Института прикладной
«На совещании президента Ильхама Алиева глава государства отметил успешность экономических результатов, достигнутых в I квартале в нашей
За нарушение карантинного режима в период с 00:00 16.04.2020 года до 00:00 17.04.2020 в республике 2543 человек,
В связи с этим жителей просят не выходить на улицу без особой необходимости
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в соцсети Instagram выразила Грузии благодарность за солидарность с Азербайджаном.
Здание Центра Гейдара Алиева в Баку 16 апреля было подсвечено проекцией эмблемы Всемирной Организации Здравоохранения.