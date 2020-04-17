Группа азербайджанских ученых — генеральный директор Парка высоких технологий НАНА, академик Али Аббасов (экс-министр связи), директор Института прикладной математики Бакинского государственного университета (БГУ), академик Фикрет Алиев, профессор БГУ Ровшан Алиев, доцент Академии государственного управления при президенте Азербайджана Хилала Джафарова провели исследование для определения временной зависимости динамики вирусной инфекции COVID-19 в Азербайджане.

В ходе исследования были использованы теория вероятности и математическая статистика, современные методы математического моделирования, а также регрессионный анализ с помощью математической модели.

Полученные результаты доказали положительный эффект введенного в стране режима карантина. Исследование показало, что что если бы не был введен карантинный режим, то число заболевших коронавирусом могло продолжать резко расти.

Согласно построенной математической модели и как это подтвердила реальная статистика, было подтверждено, что количество заболевших коронавирусом сокращается в карантинном режиме.

В исследовании предоставлено сравнение динамки распространения коронавируса в приграничных с Азербайджаном странах. Таким образом, созданная математическая модель позволяет прогнозировать динамику коронавирусной инфекции в большинстве стран в зависимости от степени ограничения режима карантина.

По мнению ученых, основываясь на построенную математическую модель, наравне с зависимостью динамики распространения коронавируса от карантинного режима можно исследовать зависимость и от других факторов – например, хронических заболеваний, возраста и др.

Minval.az