«На совещании президента Ильхама Алиева глава государства отметил успешность экономических результатов, достигнутых в I квартале в нашей стране».

Как сообщает АПА, об этом заявила сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса спикер Сахиба Гафарова.

Спикер выразила уверенность в том, что превентивные меры, связанные с коронавирусом, защитят здоровье людей и обеспечат экономическое развитие:

«Рекомендации, данные президентом Ильхамом Алиевым в связи с работой парламента на заседании Милли Меджлиса VI созыва, будут соблюдаться и впредь».

Спикер отметила, что на последнем совещании президент выразил мнение по многим вопросам повестки международного сообщества с обоснованными аргументами:

«Глава государства также отметил, что ПАСЕ не выразила отношения к «выборам», проведенным на оккупированных Арменией азербайджанских территориях. Иногда антиазербайджанские, проармянские силы в организации защищают свои интересы больше, чем сами армяне. Сегодня недопустимо то, что они не комментируют прошедшие «выборы». В связи с этим Милли Меджлис направил в ПАСЕ протест».

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