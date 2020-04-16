Плодоовощной союз России выступил с инициативой временного запрета на ввоз на территорию страны иностранных томатов.

Свои действия организация мотивировала тем, что экономика государства должна избежать потерь в связи с режимом самоизоляции и довольно сильным ослаблением курса рубля из-за скачков на рынке нефти, пишет российский интернет-портал NEWS.ru.

Однако в этом предложении кроется много финансовых просчётов, которые могут повлиять как на взаимоотношения Москвы с основными партнёрами по импорту, так и в корне изменить устоявшееся ценообразование на овощную продукцию.

Союз обратился в Минсельхоз с просьбой на два месяца заморозить поставки томатов из Азербайджана, Турции, Марокко и Китая. Между тем как Россия способна восполнить недостающие объёмы продукции, в Плодоовощном союзе не говорят. Несмотря на импортозамещение, ресурсов у нас для того, чтобы обойтись без иностранных поставщиков, нет. Подобная ситуация может привести к большому дефициту томатов и, как следствие, сильному повышению цен на них. Эксперты не исключают, что их стоимость может повторить неудачную судьбу имбиря и лимонов, пропавших с прилавков магазинов, а потом вернувшихся с изменением в цене в несколько раз.

Чтобы этого не допустить, Россия должна сейчас наоборот максимально активизировать своё сотрудничество с иностранными партнёрами, так как дефицит и взвинчивание цен никому не нужны. К тому же внезапное ограничение поставок может негативным образом повлиять на выстраиваемые Москвой добрососедские отношения с основными зарубежными партнёрами по бизнесу. В условиях нового кризиса создавать себе дополнительные проблемы было бы контрпродуктивно.

Minval.az