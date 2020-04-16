17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Однако ночью местами ожидаются дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер утром сменится умеренным южным ветром.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем 13-16 тепла, в Баку ночью 7-9, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горах снег, днем в большинстве районов без осадков. Туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 5-10, днем 18-23 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 8-13 градусов тепла.

Minval.az