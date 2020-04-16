Со следующей недели в Национальный центр гематологии и трансфузиологии будут приглашены лица, вылечившиеся от коронавируса.

Об этом в ходе презентации проекта REACT-C19 заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

«В Азербайджане используются все необходимые методы лечения. Если антитела в плазме крови у людей, которые вылечились от коронавируса, будут эффективны в борьбе против вируса, то они могут быть введены тяжелым пациентам с терапевтическими целями. Связанный с этим проект обсудят сегодня в Министерстве здравоохранения», — отметил он.

Minval.az