Посольство Азербайджана в Грузии проводит кампанию по оказанию продовольственной помощи, сообщает Sputnik Азербайджан.

Во вторник, 14 апреля малоимущим семьям, проживающим в Тбилиси, были доставлены коробки с продовольственными товарами. В мероприятии принял участие посол АР в Грузии Дурсун Гасанов, который отметил, что акция проводится во имя дружбы между двумя странами.

«У нас одна цель — бороться с коронавирусом изо всех сил, и я знаю, что скоро мы преодолеем эту проблему. Правительство Грузии приложит для этого все усилия», — сказал дипломат.

Ранее, 9 апреля посольство Азербайджана в Грузии доставило в Марнеули гуманитарный груз — 600 коробок с продовольствием раздали нуждающимся жителям района.

На следующий день посольство также передало продуктовые пакеты малоимущим семьям Болнисского муниципалитета. Продуктовые пакеты были переданы более 2 100 социально незащищенным семьям, лицам с ограниченными возможностями, пенсионерам и нуждающимся гражданам.

«Посольство Азербайджана предоставило нам продуктовые пакеты для уязвимых групп разных категорий. Я хотел бы поблагодарить азербайджанскую сторону за данную инициативу. Их поддержка особенно важна для нас в этот период», — заявил мэр Болнисского муниципалитета Давид Шеразадашвили.

11 апреля посольство Азербайджана в Грузии доставило гуманитарную помощь в Рустави и Гардабани. Всего продовольственную помощь получили 200 социально незащищенных семей, проживающих в этих муниципалитетах. Участие в мероприятии приняли губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили и мэр Гардабани Рамаз Будагашвили.

«Хочу еще раз поблагодарить азербайджанский народ. Это лучший пример дружественных отношений и взаимопомощи. Эта гуманитарная акция сопровождается информационными листовками на двух языках. Надпись гласит — «Все еще актуально оставаться дома», — сказал губернатор.

Minval.az