«В соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и ОИС Саудовская Аравия поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах».

Как говорится в сообщении главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой, об этом говорится в ноте, полученной МИД от саудовских коллег в связи с проведением второго тура так называемых «выборов» на оккупированных Арменией территориях Азербайджана — Нагорном Карабахе.

Minval.az