Оперативный штаб рассматривает вопрос возвращения в страну наших граждан после 20 апреля.

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал заявил пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, уже планируется доставка после 20 апреля в страну 300-400 человек в неделю.

«Больше всех ожидается приезд людей из России. Для этого создается специальный портал «Evə gedirəm». С 20 апреля из России, Турции и других стран будут постепенно возвращаться 300-400 человек в неделю».

В свою очередь председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы отметил, что это количество рассчитано в соответствии с медицинскими ресурсами.

«Приехавшие будут помещены в карантин. Прибывающие из-за рубежа граждане должны знать, что они будут помещены в карантин и обследованы».

Minval.az