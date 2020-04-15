Среди инфицированных коронавирусом в стране преобладают женщин.

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

«С 5 апреля в связи с карантином наблюдается снижение случаев инфицирования. В случае соблюдения карантина результаты будут более обнадеживающими. В результате принятых мер достигнуты успехи в лечении больных», — цитирует его АПА.

При этом он отметил, что чаще всего случаи заражения коронавирусом в стране выявлялись на раннем этапе.

По его словам, таким образом, число получающих лечение с помощью аппаратов искусственного дыхания стало меньше.

«Это главное для нас. Ранний диагноз имеет важное значение. Хотим обратиться к гражданам – при выявлении симптомов обращайтесь в скорую медицинскую помощь», — отметил он.

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