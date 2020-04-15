МИД Азербайджана выразил отношение ко второму туру «выборов» в оккупированном Нагорном Карабахе.

Глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева отметила, что МИД Азербайджана озвучил позицию в связи с незаконными «выборами», проведенными в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики 31 марта текущего года.

«На проведенном в формате видеоконференции 14 апреля совещании, посвященном социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил свое отношение к этому вопросу, и отметил, что эти «выборы» показали, что никто не признает незаконный режим хунты».

Еще раз подчеркиваем, что «выборы», организованные страной-оккупантом, независимо от того, на каком этапе они проводятся, не имеют никакой правовой силы и не являются ничем другим, кроме игры.

Вновь ссылаясь на однозначную позицию международного сообщества в связи с этим незаконным актом в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе нашей страны, хочу напомнить, что так называемые выборы и их результаты не были признаны многими международными организациями и государствами.

Члены международной общественности все еще продолжают делать заявления в связи с «выборами» и выражают поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.

Выборы на территории Азербайджана проводятся в соответствии с Конституцией нашей страны, и выборы в Нагорно-Карабахском регионе нашей страны могут состояться после устранения фактора военной оккупации, при участии обеих общин региона. Не думаю, что есть необходимость в каких-либо дополнительных комментариях по данному вопросу», — подчеркнула Л.Абдуллаева.

Minval.az