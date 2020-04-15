На официальной странице первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Facebook размещена публикация в связи с представлением видеопроекции из флагов Турции и Азербайджана на башне Атакюле в Анкаре в знак турецко-азербайджанской дружбы и солидарности.

В публикации Мехрибан Алиевой говорится:

«Выражаю глубокую благодарность братской Турции! Наши страны всегда рядом друг с другом – и в радостные дни, и в дни испытаний. В этом наше единство, наша сила! Желаю нашим народам крепкого здоровья, нашим странам — мира и благополучия! Пусть Всевышний хранит наш мир!»

Minval.az