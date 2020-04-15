На территории «Сеидляр багы» в селе Ашагы Сеидляр Зардабского района, на берегу Куры группа людей устроила застолье, грубо нарушив правила особого карантина.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, затем эти лица засняли на видео организованное ими застолье и распространили его в социальных сетях.

Сразу после поступления информации сотрудники Зардабского районного отделения полиции задержали 19 участников этого застолья, нарушивших правила карантина. Двое из них, организаторы застолья, жители района Рза Алхасов и Сабиг Набиев решением районного суда приговорены к 10 суткам административного ареста. В отношении остальных приняты меры в соответствии с 211-й статьей Кодекса об административных проступках и они оштрафованы на 100 манатов.

Minval.az