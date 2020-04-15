15 апреля в 04:20 на 31-м километре автодороги Баку-Шемаха было зафиксировано нарушение особого карантинного режима.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

В багажном отсеке легкового автомобиля марки Ford Focus с государственным регистрационным знаком 99-CJ-345, которым управлял житель города Баку Бахарчинов Шамхал Али оглы по доверенности, был обнаружен житель Шекинского района Ибрагим Джумалы оглу Агакишиев, пытавшийся незаконно пересечь пост полиции в направлении столицы.

Мужчина привлечен к административной ответственности.

Minval.az