Спортивный директор «Формула 1» Росс Браун подготовил план чрезвычайных ситуаций на сезон 2020 года.

Как передает Auto-Motor Sport, в текущем сезоне планируется организация 8-19 Гран-при. Реальный календарь отражает 15 этапов. В настоящее время актуален перенос запланированного на 28 июня Гран-при Франции. По этой причине сезон стартует в июле в Австрии или Великобритании. В августе запланированы три Гран-при в Венгрии, Нидерландах, Бельгии или Италии. Однако Нидерланды отметили, что при возвращении к календарю «Формулы 1» не будут проводить соревнование без болельщиков.

После Европы внимание будет обращено на восток. В сентябре могут быть организованы Гран-при в Сингапуре, России и отложенное соревнование в Азербайджане. В октябре ожидаются Гран-при в Японии, Вьетнаме и Китае. В ноябре подойдет очередь США, Мексики и Бразилии. Завершится сезон в декабре Гран-при Бахрейна и Абу-даби.

Гран-при Азербайджана планировалось провести 5-7 июня.

Minval.az