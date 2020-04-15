Действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий ООО «Азерпочт» возобновило прием международных почтовых отправлений в 18 стран.

Об этом Report сообщили в «Азерпочт».

Согласно информации, с учетом многочисленных обращений граждан, структура провела переговоры с грузовой авиакомпанией и договорилась о международных почтовых перевозках.

В настоящее время в почтовых отделениях и Центрах обслуживания «Шебеке» возобновлен прием международных почтовых отправлений в Австрию, Бельгию, ОАЭ, Грузию, Гонконг, Израиль, Италию, Казахстан, Кыргызстан, Малайзию, Нидерланды, Норвегию, Корею, США, Украину, Россию, Турцию и Сингапур. Продолжаются переговоры по выполнению почтовых отправлений в другие страны. Обновленная информация будет размещаться на сайте azerpost.az.

Отметим, что в настоящее время нет ограничений на доставку международных почтовых отправлений из зарубежных стран в Азербайджан.

Minval.az