В пресс-службе МВД прокомментировали распространившуюся информацию о якобы незаконном аресте члена ПНФА Бабы Сулейманова.

Утверждения о незаконном аресте абсолютно необоснованны и являются дезинформацией, вытекающей из предвзятой позиции, подчеркнули в пресс-службе МВД.

«Баба Сулейманов задержан за нарушение особого карантинного режима и по приговору суда арестован в административном порядке. За нарушение особого карантинного режима только лишь в марте были арестованы в административном порядке более 160 граждан.

Что касается утверждения о незаконном аресте члена ПНФА, то нужно отметить, что все лица, независимо от их убеждений, принадлежности к политическим партиям и общественным объединениям, совершившие преступление или административный проступок, равны перед законом и несут ответственность за совершенные противоправные действия», -говорится в сообщении пресс-службы.

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