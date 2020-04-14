В армянском секторе социальной сети Facebook всплыло очередное видеосвидетельство разгрома армянских агрессоров в ходе боев в апреле 2016 года. Короткий ролик снят с армянской стороны линии фронта. Неназванный оператор запечатлел, как азербайджанские системы залпового огня уничтожают армянские оборонительные порядки в оккупированном Карабахе — широко разрекламированную «линию Оганяна». Истеричные вопли оператора видео (в переводе с армянского) говорят сами за себя: «»Блин. А*а, m*ть вашу! Грады! Хана посту! Валим отсюда, валим!»

При этом сам оператор находится на достаточном удалении от передовых армянских постов, которые «утюжат» азербайджанские РСЗО, но прекрасно понимает: ему лучше спасаться бегством.

И вот к призыву неназванного оператора «Валим отсюда! Валим!» надо бы отнестись повнимательнее. И не только армянским стратегам, которые и сегодня умудряются тиражировать мифы в стиле «в апреле еще чуть-чуть — и мы бы пили чай в Баку, но нам помешали», и тем, кто готов этим духоподъемным сказкам с благоговением внимать.

Не сказать, чтобы в современной Армении тема апрельского разгрома «запретная» или даже «нежелательная». Как раз наоборот, сторонники Пашиняна активно обвиняют в происшедшем прежние власти Армении, явно пытаясь нанести таким способом удар по позициям «карабахцев». Есть и те, кто обвиняет во всем Россию, которая не вступилась за свой «форпост» и вообще продавала оружие Азербайджану.

Только вот, к сожалению, многие представители иреванского «болтающего класса» так и не решаются озвучить главный вывод. Апрельские бои не просто продемонстрировали, насколько по сравнению с началом девяностых изменился военный баланс сил. Они еще и не оставили сомнений: у армяно-азербайджанского конфликта теперь есть и военное решение. В переводе: если армянские агрессоры не покинут захваченные азербайджанские земли добровольно, завтра их оттуда просто вышибут в результате военной операции. Которая, в отличие от апреля 2016 года, уже не будет «точечной».

Так что совету неназванного оператора «Валим отсюда! Валим!» армянским лучше последовать вовремя. Пока во всех смыслах не накрыло огнем из РСЗО.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az