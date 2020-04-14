15 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами слабый туман, будет дуть временами усиливающийся юго-западный втер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, на Абшеронском полуострове ночью будет 6-9, днем 13-17 тепла, в Баку ночью 6-8, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 3-8, днем 17-22 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

Minval.az