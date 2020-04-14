Посольство США В Азербайджане поблагодарило Азербайджан за жест дружбы и солидарности в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Report, соответствующий пост был опубликован на странице дипмиссии в Facebook.

«Мы благодарим Центр Гейдара Алиева за то, что он спроектировал американский флаг на одном из самых грандиозных строений. Этот жест — яркое проявление солидарности с Соединенными Штатами в это непростое время, он демонстрирует теплую дружбу, существующую между азербайджанским и американским народами. Вместе мы победим глобальную пандемию COVID-19»,- говорится в сообщении.

Minval.az