Посольство Великобритании в Азербайджане распространило заявление в связи со вторым туром «президентских выборов», которые проводят армянские оккупанты 14 апреля в Нагорном Карабахе.

Великобритания не признает второй тур т.н. «президентских выборов», говорится в заявлении.

«Великобритания еще раз подчеркивает,что поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей в мирном урегулировании процесса. Мы заявляем о значении принципов и норм международного права, признанных во всем мире, и поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Азербайджана. Призываем Азербайджан и Армению приложить больше усилий для мирного урегулирования конфликта и создания атмосферы доверия», — отмечается в сообщении посольства.

Minval.az