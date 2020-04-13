В Азербайджане у 50 человек обнаружен коронавирус, один скончался, 39 выздоровели.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Согласно сообщению, анализы, взятые для выявления коронавируса COVID-19 у гражданина 1955 года рождения, оказались положительными. Несмотря на принятые меры, пациент скончался.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1148 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 289 человек вылечились, 12 скончались, 847 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 25 из них оценивается как тяжелое, 30 человек – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

Minval.az