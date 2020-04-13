Объем производства продукции оборонного назначения в Азербайджане в 2019 году составил 261,6 млн манатов ($153,9 млн) против 247,8 млн манатов ($145,8 млн) в 2018 году, сообщили агентству «Интерфакс» в правительстве.

Таким образом, рост производства продукции оборонного назначения в 2019 году составил 5,6%.

«Удельный вес экспортных операций в 2019 году вырос на 5,5% по сравнению с 2018 годом», — отметили в правительстве.

Азербайджан в настоящее время экспортирует боеприпасы, современные стрелковое оружие, БПЛА, бронетехнику собственного производства в более чем 10 стран.

В 2019 году опытно-конструкторские работы охватили 112 тем, рекомендованы к принятию на вооружение 9 видов продукции, подготовка к производству которых завершена.

В настоящее время предприятия оборонного назначения республики производят более 700 наименований изделий и их комплектующих частей.

Minval.az