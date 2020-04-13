Предлагается внести около 200 изменений в Уголовный кодекс, представленный в Милли Меджлис.

Об этом АПА сообщил член комитета Кямал Джафаров. По его словам, сегодня состоялось онлайн-заседание комитета правовой политики и государственного строительства.

«На заседании был обсужден проект, представленный президентом Ильхамом Алиевым в связи с гуманизацией политики наказания и декриминализацией преступлений. Представленный в Милли Меджлис проект подготовлен в рамках исполнения поручений, данных согласно Указу президента Азербайджанской Республики от 3 апреля 2019 года «Об углублении реформ в судебно-правовой сфере.

Предлагаемые изменения являются следующим этапом правовых реформ в сфере исполнения наказаний.

Депутат отметил, что новый проект, представленный в Милли Меджлис, предусматривает декриминализацию преступлений, 10 уголовных деяний исключены из Уголовного кодекса, повышен лимит ответственности по 25 уголовным деяниям.

По словам депутата, в 2,5 раза — с 20 тыс. до 50 тыс. манатов увеличен лимит ответственности за 18 преступлений в сфере экономической деятельности — незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, незаконное получение кредита, уклонение от уплаты кредита, ложная реклама, незаконное использование контрольных марок, незаконное банкротство, уклонение от налогов.

Целью изменений, внесенных в раздел преступлений против военной службы, является сокращение числа осужденных в армии. Юридические последствия судимости, как известно, могут негативно повлиять на дальнейшую карьеру военнослужащих. Наряду с этим, для сохранения строгой дисциплины в армии, уголовные деяния декриминализированны в разряд административных правонарушений».

К.Джафаров отметил, что декриминализация некоторых уголовных деяний не означает, что те, кто их совершит, останутся безнаказанными: «Деяния будут отражены в Кодексе об административных проступках, и такие лица будут нести административную ответственность».

Minval.az