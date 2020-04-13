Продлен срок ареста бывшего главы Исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедова.

Как сообщает АПА, в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа.

Суд продлил срок ареста еще на 3 месяца.

Согласно информации СГБ, в результате проведенных мероприятий возникли основательные подозрения в том, что Г.Самедов, являвшийся до ноября 2019 года главой Исполнительной власти города Евлах, совершил много нарушений закона в отношении граждан и государственных интересов. Так, он присвоил в крупных размерах государственные средства, предназначенные для безработных граждан, которые были привлечены к общественным работам и не смогли получить зарплату за участие в них, в том числе 133 человека, которые были официально привлечены к работе на «Предприятии по озеленению и электроснабжению» в городе Евлах и к другим ремонтно-строительным работам не были привлечены ни к каким работам и не получили зарплату, а средства, перечисленные на открытые на их имя карты оплаты, были изъяты в банкоматах близлежащих районов подчиненными Г.Самедова и переданы лично ему, тем самым он присвоил 236.000 манатов государственных средств.

Кроме того, выделенные из госбюджета на проведение ремонтно-строительных работ в городе Евлах в 2017-2019 годах 616 тысяч манатов и переведенные на счета различных компаний, без проведения работ по указанию Г.Самедова были возвращены ему руководителями компаний и присвоены им. От суммы, перечисляемой в Фонд помощи семьям шехидов и ветеранам войны, созданный за счет средств, перечисляемых от зарплаты работников исполнительной власти города и других структур, под предлогом добровольных выплат ежемесячно удерживались проценты, около 8000 манатов от собранной суммы ежемесячно передавали лично Г.Самедову. Злоупотребляя своими служебными полномочиями, Г.Самедов при посредничестве главного архитектора Отдела архитектуры и строительства исполнительной власти Халида Ахмедова потребовал и получил взятки в крупных размерах от 44 физических и юридических лиц под предлогом оформления документации для осуществления строительства.

Г.Самедов и другие лица задержаны в качестве подозреваемых по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, повторном получении взятки в крупных размерах, присвоении и другим фактам по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности по соответствующим статьям УК.

Также на 3 месяца продлен срок ареста бывшего главы ИВ Агстафы Низамеддина Гулиева и его первого заместителя Рамиза Татарова.

Напомним, согласно распространенной Службой государственной безопасности (СГБ) информации, возникли обоснованные подозрения в регулярном злоупотреблении главой Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддином Гулиевым должностными полномочиями. Были установлены обоснованные подозрения в получении с мая 2019 года Низамеддином Гулиевым через заместителя главы исполнительной власти Рамиза Татарова денежных средств под разными предлогами от должностных лиц местных исполнительных органов и других местных государственных органов. Установлены обоснованные подозрения в получении Низамеддином Гулиевым взятки через своего заместителя Рамиза Татарова от лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью. Кроме того, были установлены обоснованные подозрения в том, что Н.Гулиев вымогал бюджетные средства у руководителей здравоохранительных, образовательных и других структур, присваивал определенную часть государственных средств, а также средств с зарплатных карт малоимущих лиц, привлекаемых к общественным работам. В ходе осмотра служебных кабинетов Низамеддина Гулиева и его заместителя Рамиза Татарова были изъяты составленные ими списки полученных от разных людей денежных средств, документы, другие значимые для дела доказательства. Низамеддин Гулиев и другие были задержаны Службой государственной безопасности в качестве подозреваемых по уголовным делам, начатым соответствующими статьями Уголовного кодекса по фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки в крупном размере, присвоения.

Им было предъявлено обвинение по статьям УК 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 311.3 (получение взятки в крупном размере), 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК.

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