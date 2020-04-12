Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, утром местами будет туман, ожидается изморось. Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-10 градусов, днем ​​12-15 градусов, в Баку ночью 7-9 градусов, днем ​​13-15 градусов.

Атмосферное давление повысится с 765 мм рт. ст. до 771 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем ​​- 50-55%.

13 апреля на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для людей, чувствительных к погодным условиям.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается дождь, а в горах выпадет снег.

Minval.az