14 980 участников дорожного движения были привлечены к административной ответственности за нарушение специального карантинного режима на дорогах страны, включая столицу, с 1 апреля 2020 года до настоящего времени.

Об этом сообщили в Главном управлении дорожной полиции.

При этом, отмечается, что за нарушение специального карантинного режима, применяемого для предотвращения распространения COVID-19 с 00:00 часов 11.04.2020 до 00:00 12.04.2020 1753 человека были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.

Minval.az