11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами будет туман, изморось. Северный ветер днем сменится южным.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Абшеронском полуострове ночью — 6-9, днем — 12-16, в Баку ночью — 7-9, днем — 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 75-85, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных территориях снег. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер.

Ночью — 4-9, днем — 13-18 тепла, в горах ночью — 1-6 мороза, днем — 0-5 градусов тепла.

Minval.az