7-9 апреля 2020 года начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил организацию служебно-боевой деятельности в воинских частях и подразделениях пограничной дивизии «Газах».

Как сообщили в пресс-центре ГПС, было изучено исполнение поручений президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, проведены встречи с пограничниками, находящимися на боевых позициях на линии фронта, состоялось ознакомление со служебными и жилищными условиями.

Были рассмотрены мероприятия по организации служебно-боевой деятельности пограничной дивизии «Газах» и предотвращению вражеских провокаций, созданию необходимой пограничной охраны и оборонной инфраструктуры, даны необходимые указания по повышению боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечению неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.

Minval.az