10 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Юго-западный ветер вечером сменится на северо-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 6-8, днем 12-16, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако в некоторых южных районах временами ожидаются дожди, в горных районах снег. Ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-6, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Minval.az