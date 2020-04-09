Европейский Союз выделил Азербайджану 14 миллионов евро на борьбу с коронавирусной пандемией.

Как сообщает АПА, об этом директор департамента Восточного соседства Еврокомиссии Лоуренс Мередит написал в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что Альянс выделит странам-членам программы «Восточное партнерство 80 миллионов евро для борьбы с коронавирусной пандемии и 883 миллиона евро для краткосрочной поддержки. Из выделенных средств Грузия получит 183 млн, Беларусь — 60 млн, Молдова — 87 млн, Украина — 190 млн евро, Армения — 92 млн евро.

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