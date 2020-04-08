В Азербайджане имеется резерв в 5 млн медмасок.
Об этом выступая на брифинге заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
В Азербайджане имеется резерв в 5 млн медмасок.
Об этом выступая на брифинге заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
Дата: 2020/04/08 17:43
Раздел: Азербайджан
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