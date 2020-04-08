В Армении — очередной всплеск «слезливой дипломатии». На сей раз в сфере военного сотрудничества. Иреван не на шутку напуган перспективами покупки Азербайджаном у России суперсовременных истребителей Су-35 и МиГ-35. Азербайджанская делегация уже побывала на заводах, где эти истребители собирают. А в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России подтвердили: «Азербайджан является давним партнером Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества, которое между нашими странами развивается поступательно и планомерно. В этой связи готовы к дальнейшему обсуждению с партнерами широкого спектра направлений сотрудничества, в том числе и по авиационной тематике». Как бы еще не решено, переговоры идут, но вполне возможно, что уже в ближайшее время на вооружении ВВС Азербайджана появятся новые, современные, многофункциональные тяжелые истребители.

И вот эти новости, что было вполне ожидаемо, не на шутку напугали Армению. Затрагивался ли этот вопрос на недавних «телефонных» переговорах Никола Пашиняна с Владимиром Путиным, можно только гадать. Тем более что новости о визите азербайджанской делегации на предприятия российского авиапрома появились позже этих телефонных переговоров. Но теперь пашиняновская «команда» посредством подконтрольных СМИ слезно умоляет Россию не продавать Азербайджану истребители. Иреванский болтающий класс с театральным надрывом вопрошает: «Пойдет ли Россия на новую постыдную сделку с Азербайджаном?»

Оснований для «перепуга», откровенно говоря, у Иревана предостаточно. Еще недавно здесь с гордостью демонстрировали «выплаканные» у России Су-30, министр обороны Армении Давид Тоноян уверял, что теперь его страна добилась «превосходства в воздузе», и вот — вуаля. Азербайджан покупает Су-35 и МиГ-35, а это уже следующее поколение боевых машин. Со всеми вытекающими. И самое главное, Россия, «исторический союзник» и «заступник», готова их Азербайджану продать! А Азербайджан, несмотря на коронавирус и падение цен на нефть, готов их купить! Три плохие новости «в одном флаконе». И что делать? Вот и включают в Иреване «слезливую дипломатию». Армянские эксперты старательно вываливают все обиды, уверяют, что это Россия так «давит» на Армению, которая попыталась пересмотреть «кабальный договор» по газу (то, что этот «кабальный договор» на самом деле представляет собой российские субсидии для армянской экономики, выносится за скобки), и вообще, оказывается, Армении «предоставили» Су-30 только для того, чтобы «расколоть» Азербайджан на покупку Су-35 и МиГ-35? И еще все происходит в годовщину апрельских боев 2016 года. Когда на линии фронта «заговорили» многие купленные не только у Израиля, но и у РФ «образцы».

Намеренно оставим в стороне вопросы о степени завершенности самооценки у армянских экспертов и стратегов, которые решили, что после показательной истерики в СМИ Москва возьмет и откажется продавать истребители Азербайджану. Вопрос в другом: против кого в действительности «играет» Армения, пытаясь сорвать сделку? Против Азербайджана? Или в куда большей степени против России?

Су-35 и МиГ-35 — конечно, машины современные и во многом привлекательные, но это не единственная такая модель на мировом рынке. Азербайджан вел и ведет успешные переговоры о закупке истребителей с Пакистаном, учебно-боевые самолеты недавно были закуплены в Италии, на подходе турецкий истребитель пятого поколения — Азербайджану есть из чего выбирать. Без современных истребителей наша армия не останется. А вот захочет ли Россия терять такого покупателя своего оружия, как Азербайджан?

Особенно — и армянские эксперты сами вынуждены это сквозь зубы признавать — в ситуации, «когда на нефтяном рынке ситуация близка к краху, Россия особенно нуждается в военно-промышленных клиентах»? Добавим от себя — особенно тех, кто, как Азербайджан, платит за самолеты, танки, САУ и механизированные мосты «живыми деньгами», а не клятвами в вечной любви?

Так что иреванским стратегам куда лучше направить свои интеллектуальные ресурсы и «мыслительную энергию» на другое направление. И поторопиться с поиском мирного решения в Карабахе — пока еще небо над ним не «прошили» новенькие МиГи. Со всеми вытекающими и «прилетающими» последствиями для армянских агрессоров.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az