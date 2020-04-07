В соответствие с новыми временными правилами, введенными Азербайджаном, с 7 апреля в течение двух недель будут закрыты для физических лиц существующие на таможенной границе Грузии все пункты пропуска международного сообщения — [EG1] «Красный мост», «Лагодехи», «Самтацкаро» и «Мтквари», сообщает во вторник Служба доходов Грузии.

При этом отмечается, что это касается как граждан Грузии, так и иностранцев, а также легковых автотранспортных средств.

Отмечается, что передвижение транспортных средств (включая транзитные автотранспортные и железнодорожно-грузовые перевозки) через все таможенные пункты пропуска на грузино-азербайджанской границе продолжаются в 24-часовом режиме с соблюдением специально разработанного протокола в рамках профилактических мер против распространения нового коронавируса COVID-19.

Minval.az