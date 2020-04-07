На короткий номер 8103 «Системы получения разрешений и мониторинга при введении особого карантинного режима» некоторые граждане отправляют ненужные СМС. Органы внутренних дел принимают меры для предотвращения таких случаев.

Как сообщили в пресс-службе МВД, что в последнем обращении было указано, что абонент одного из мобильных операторов отправил на номер 8103 около 90 СМС для получения разрешения.

Было установлено, что это временно проживающий в Наримановском районе Баку житель Агдама Ильхам Бахрамов. Он был задержан сотрудниками 18-го отдела полиции района. Мужчина сказал, что СМС без его ведома отправлял его сын — ученик 5 класса.

В отношении Бахрамова в соответствии со статье 211 Кодекса об административных проступках была применена санкция в виде штрафа.

В информации МВД содержится требование не допускать подобных случаев. В противном случае такое поведение будет расценено как нарушение требований карантинного режима, и в отношении этих лиц будут приняты серьезные меры.

Minval.az