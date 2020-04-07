8 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 775 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах ожидается снег, днем в большинстве районов количество осадков постепенно будет уменьшаться. Местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5, в высокогорных районах 8-12 градусов мороза, днем 3-6 градусов тепла.

Minval.az